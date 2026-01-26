Kata Pelatih Persebaya Seusai Menang Telak di Kandang PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persebaya Surabaya menang meyakinkan atas tuan rumah PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Super League 2025/2026 pada Minggu sore (25/1).

Anak asuh Bernardo Tavares membungkam tuan rumah dengan skor telak 3-0.

Gol yang disarangkan ke gawang Cahya Supriadi dicetak oleh Gali Freitas, Bruno Pereira dan Rachmat Irianto.

Baca Juga: Polisi Akan Tindak Tegas Suporter yang Rusuh di Laga PSIM vs Persebaya

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan bahwa pada babak pertama timnya cukup kesulitan meladeni PSIM Yogyakarta.

"Persebaya mencoba 2-3 shoot ke gawang PSIM, tetapi diselamatkan kiper PSIM," kata Bernardo.

Memasuki babak kedua, mantan pelatih PSM Makassar itu menyebut timnya lebih banyak membuat peluang.

Hasilnya, Persebaya berhasil menambah dua gol pada menit ke-74 dan 84'.

"Saya pikir para pemain improve lebih banyak pada babak kedua," katanya.