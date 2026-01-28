Menantang Borneo FC, Pelatih PSIM Memutar Otak Maksimalkan Kedalaman Skuat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bertekad menghapus luka pascakekalahan telak di kandang. Mengusung misi bangkit, tim berjuluk Laskar Mataram itu dijadwalkan menantang Borneo FC Samarinda dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Minggu (1/2/2026).

Kekalahan menyakitkan 0-3 dari Persebaya Surabaya di laga terakhir (25/1) menjadi tamparan keras bagi Ze Valente dkk.

Meski mendominasi permainan, kegagalan membongkar pertahanan lawan membuat mereka harus rela turun ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 30 poin, digeser oleh Bajul Ijo, julukan Persebaya.

Baca Juga: Kata Pelatih Persebaya Seusai Menang Telak di Kandang PSIM Yogyakarta

Misi mencuri poin di Kalimantan Timur dipastikan tidak mudah karena Borneo FC adalah tim kuat yang saat ini berada di peringkat dua klasemen sementara Super League.

Selain itu, Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel juga kini tengah dipusingkan dengan kondisi skuat yang pincang.

Sejumlah pilar utama diragukan bisa tampil, yaitu Yusaku Yamadera, Anton Fase, Donny Warmerdam dan Harlan Suardi.

Keempat pemain tersebut masih diragukan tampil akibat dibekap cedera.

Kendati demikian, juru taktik asal Belanda itu menegaskan tidak akan mengandalkan bursa transfer untuk menambal lubang di timnya.