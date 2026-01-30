PSIM Yogyakarta Bakal Merekrut Pemain Asing

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mulai bergerak pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Klub yang berdiri pada 1929 itu resmi melepas Kasim Botan ke Semen Padang FC.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengungkapkan alasan klub melepas Kasim Botan.

“Pertimbangan utamanya adalah kebutuhan jam terbang karena di posisinya saat ini persaingan di PSIM memang sangat ketat,” ujarnya.

Selain itu, transfer tersebut juga bertujuan untuk menyeimbangkan skuat Laskar Mataram pada paruh kedua kompetisi.

“Kami memutuskan ini sebagai salah satu jalan untuk efektivitas memperkuat skuat. Tim harus dikurangi untuk kemudian kami bisa merekrut satu pemain baru,” katanya.

Razzi menyebut pihaknya akan mendatangkan pemain baru dalam waktu dekat ini.

“Pemain baru ini posisinya bek tengah dan dia seorang pemain asing," katanya.