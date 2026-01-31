Kondisi Skuat PSIM Yogyakarta Menjelang Laga Tandang Melawan Borneo FC
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bertekad bangkit saat menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri pada Minggu (1/2).
Laga tandang ini tentu tidak akan mudah bagi Ze Valente dkk.
Pada pertemuan pertama, Laskar Mataram harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda meski main di kandang sendiri.
Pelatih Kepala PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan kondisi timnya saat ini.
“Lini pertahanan tetap sama. Andi Setyo dan Rendra Teddy akan bermain,” kata Gastel.
Bek asing mereka Franco Ramos dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.
Sedangkan Yusaku Yamadera tetap akan dibawa ke Samarinda.
“Kami membawanya (Yusaku) ke Samarinda, tetapi dia belum bisa menjadi bermain sejak awal," katanya.
