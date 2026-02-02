JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Persiba Bantul Lolos Semifinal, Selangkah Lagi Menuju Promosi

Persiba Bantul Lolos Semifinal, Selangkah Lagi Menuju Promosi

Senin, 02 Februari 2026 – 07:45 WIB
Persiba Bantul Lolos Semifinal, Selangkah Lagi Menuju Promosi - JPNN.com Jogja
Pemain Persiba Bantul. Foto: instagram Persiba

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiba Bantul melanggeng ke babak semifinal Liga Nusantara setelah mengandaskan perlawanan Persika Karanganyar pada Sabtu (31/1).

Selama 90 menit, pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Namun, Laskar Sultan Agung menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2.

Baca Juga:

Pelatih Kepala Persiba Bantul Susanto mengucap syukur atas pencapaian timnya.

"Selamat dan sukses kepada para pemain yang sudah bekerja keras melakoni pertandingan ini hingga perpanjangan waktu," kata Susanto.

Dia berharap dukungan tetap diberikan kepada timnya yang akan bertarung memperebutkan tiket promosi.

Baca Juga:

Pemain Persiba Bantul Tegar Aditya mengungkapkan kunci sukses timnya mengamankan satu posisi di partai semifinal.

"Menurut saya kerja keras, kerja sama tim, pantang menyerah dan komitmen," katanya. 

Persiba Bantul menang atas Persika Karanganyar di babak delapan besar Liga Nusantara. Selangkah lagi bakal promosi ke Liga 2.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Liga 3 persiba bantul liga nusantara persika Karanganyar persiba hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU