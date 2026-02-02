Persiba Bantul Lolos Semifinal, Selangkah Lagi Menuju Promosi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiba Bantul melanggeng ke babak semifinal Liga Nusantara setelah mengandaskan perlawanan Persika Karanganyar pada Sabtu (31/1).

Selama 90 menit, pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Namun, Laskar Sultan Agung menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2.

Pelatih Kepala Persiba Bantul Susanto mengucap syukur atas pencapaian timnya.

"Selamat dan sukses kepada para pemain yang sudah bekerja keras melakoni pertandingan ini hingga perpanjangan waktu," kata Susanto.

Dia berharap dukungan tetap diberikan kepada timnya yang akan bertarung memperebutkan tiket promosi.

Pemain Persiba Bantul Tegar Aditya mengungkapkan kunci sukses timnya mengamankan satu posisi di partai semifinal.

"Menurut saya kerja keras, kerja sama tim, pantang menyerah dan komitmen," katanya.