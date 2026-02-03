Kuota Penonton PSIM Vs Persis, Panpel Siapkan 9 Ribu Tiket

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:09 WIB
Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia pelaksana menyiapkan 9 ribut tiket untuk pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persis Solo pada Jumat (6/2).

Panpel PSIM telah mengantongi izin dari pihak terkait untuk pertandingan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. 

Ketua Panpel PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan pihaknya juga mengajukan penambahan kuota penonton di laga bertajuk Derby Mataram tersebut. 

"Semuanya juga kembali kepada pihak kepolisian. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan bersama di pertandingan-perbandingan sebelumnya kami bisa mendapatkan kembali rekomendasi 9 ribu penonton," kata Wendy, Selasa (3/2).

Informasi terkait alokasi penonton di laga tersebut, menurutnya, sudah disampaikan kepada dua wadah suporter PSIM Yogyakarta. 

Kemudian, pemesanan tiket pertandingan sudah mulai berjalan. 

"Penjualan tiket akan coba kami maksimalkan dahulu untuk wadah suporter kami. Nantinya kalau dua wadah suporter ini selesai pre sale dan tiket masih tersedia nanti akan kami jual secara online," katanya. 

Namun, penjualan tiket secara online ini menjadi opsi terakhir yang ditekankan pihak panpel.

