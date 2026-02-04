Bek Asal Belanda Berseragam PSIM, Siap Debut di Derbi Mataram?

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lini pertahanan PSIM Yogyakarta dipastikan mendapat suntikan tenaga baru yang tangguh. Manajemen Laskar Mataram resmi memperkenalkan legiun asing teranyarnya, Jop van der Avert, pada Selasa (3/2).

Pemain bertubuh jangkung asal Belanda itu didatangkan untuk menambal celah di sektor belakang yang belakangan menjadi sorotan.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengungkapkan bahwa perekrutan ini merupakan langkah krusial untuk menambah kedalaman skuat.

Minimnya opsi di lini pertahanan dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat berhadapan dengan Persebaya, menjadi alasan utama manajemen bergerak cepat di bursa transfer.

"Di beberapa game terakhir kami sangat kekurangan opsi pemain di lini belakang. Kedatangan Jop diharapkan bisa memberikan stabilitas yang kami butuhkan," ujar Razzi.

Menariknya, pemilihan Jop bukan tanpa alasan yang kuat. Pelatih PSIM Van Gastel ternyata sudah memiliki gambaran jelas mengenai kemampuan bek jebolan NAC Breda ini.

Keduanya pernah saling berhadapan saat Van Gastel masih menakhodai tim di kasta kedua Liga Belanda (Eerste Divisie).

"Fakta menariknya, saat Coach Van Gastel melatih di Liga 2 Belanda, Jop pernah bermain menghadapi tim asuhannya. Jadi, secara tidak langsung, pelatih sudah mengetahui karakter permainannya," tambah Razzi.