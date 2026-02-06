Persis Solo Usung Misi Bangkit dalam Derbi Mataram Melawan PSIM Yogyakarta

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 07:45 WIB
Selebrasi pemain Persis Solo. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga sarat gengsi bertajuk Derbi Mataram yang mempertemukan PSIM Yogyakarta dengan Persis Solo akan segera tersaji di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, pada Jumat (6/2).

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi lantaran kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk memperbaiki posisi setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya.

Duel klasik ini menjadi momentum krusial bagi kedua belah pihak untuk mengembalikan kepercayaan diri di hadapan pendukungnya.

Pelatih Kepala Persis Solo Milomir Seslija menegaskan bahwa timnya enggan pulang dengan tangan hampa dari kandang lawan.

Meski mengakui bahwa PSIM adalah lawan yang tangguh, pelatih yang akrab disapa Milo ini optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan sengit.

Ia menyatakan bahwa tim telah memiliki target tinggi dalam laga derbi ini dan yakin bisa meraih hasil positif berbekal persiapan matang yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir.

“Kami memiliki target yang tinggi meskipun akan menghadapi tim yang bagus. Kami yakin bisa meraih hasil baik,” kata Milo, Kamis (5/2).

Milo juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas permainan timnya dibandingkan saat menghadapi Persib Bandung sebelumnya.

