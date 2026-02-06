Niat ke Bantul, Suporter Persis Solo Dipaksa Putar Balik
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suporter Persis Solo dipaksa putar balik saat berniat menyaksikan pertandingan kebanggaan mereka melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada Jumat (6/2).
Mereka terjaring di perbatasan wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Kedua klub sendiri sebelumnya telah mengimbau agar suporter tim tamu tidak hadir ke stadion.
Wakapolres Gunungkidul Kompol Sumanto mengatakan langkah preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gesekan.
"Kami siagakan personel di jalur-jalur strategis. Rombongan yang sudah terlanjur masuk ke Kota Wonosari kami sekat di Bundaran Siyono," katanya.
Selanjutnya rombongan suporter tersebut diminta putar balik kembali ke wilayah Solo.
"Kami mengedepankan langkah humanis dengan mengimbau mereka kembali ke rumah masing-masing," ujarnya.
Selanjutnya, mereka dikawal kembali hingga ke perbatasan Jawa Tengah.
Sejumlah suporter Persis Solo dicegat polisi di Gunungkidul dan Sleman, mereka tidak diperbolehkan away ke Bantul.
