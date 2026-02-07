Misi Hidup Mati Laskar Sultan Agung: Persiba Bantul Siap Tempur Demi Tiket Liga 2

JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 11:30 WIB
Skuat Persiba Bantul. Foto: Dokumen ILeague

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiba Bantul berada di ambang sejarah untuk kembali ke kasta kedua sepak bola Indonesia. Laskar Sultan Agung dijadwalkan melakoni laga krusial melawan PSGC Ciamis dalam perebutan tiket terakhir promosi ke Liga 2 atau Championship di Stadion Sriwedari, Surakarta, Sabtu (7/2) pukul 15.00 WIB.

Menjelang laga penentuan ini, juru taktik Persiba Bantul Susanto menegaskan bahwa pasukannya sudah dalam kondisi siap tempur. Evaluasi menyeluruh telah dilakukan untuk memastikan kesalahan di laga sebelumnya tidak terulang kembali.

Susanto menyadari bahwa dalam laga tensi tinggi seperti ini, taktik saja tidak cukup. Aspek psikologis menjadi kunci utama yang ia tanamkan kepada anak asuhnya.

"Kami sudah mengevaluasi pertandingan kemarin. Fokus kami saat ini adalah bagaimana mentalitas pemain bisa lebih maksimal lagi di pertandingan besok," ujar Susanto saat sesi konferensi pers, Jumat (6/2).

Ia menaruh hormat pada PSGC Ciamis yang dinilainya sebagai tim solid. Namun, Susanto optimistis kekompakan skuatnya mampu meredam perlawanan tim asal Jawa Barat tersebut.

"Semoga besok kami bisa mengatasi mereka dan mengamankan tiket promosi," imbuhnya.

Tekad membara juga datang dari dalam lapangan. Pemain andalan Persiba Restu Agung menyatakan bahwa seluruh penggawa Laskar Sultan Agung memiliki motivasi ekstra untuk mengakhiri masa penantian panjang di kasta terendah.

"Motivasi saya ingin sekali menaikkan Persiba Bantul ke Liga 2. Sudah terlalu lama tim ini berada di Liga 3," tegas Restu.

Pelatih dan pemain Persiba Bantul akan menjalani laga terakhir untuk memperebutkan tiket promosi ke Liga 2.
