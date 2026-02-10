PSIM Yogyakarta Berat Hati Melepas Erwan Hendarwanto

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Asisten pelatih PSIM Yogyakarta Erwan Hendarwanto dilepas dengan status pinjaman.

Pria asal Magelang, Jawa Tengah itu dipinjamkan ke klub Liga 2 Garudayaksa FC hingga akhir musim.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengatakan keputusan itu merupakan permintaan Erwan.

"Sebetulnya kami dari manajemen masih sangat membutuhkan jasa beliau di tim ini. Namun, coach Erwan datang dan berbicara sungguh-sungguh kepada kami," kata Razzi.

Oleh karena itu, pihak manajemen tidak bisa menahan Erwan untuk mengembangkan kariernya.

"Kami tidak bisa menahan dan akhirnya dengan berat hati menerima permohonan tersebut,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Erwan akan kembali setelah musim berakhir.

Di musim depan Erwan diproyeksikan akan mengisi posisi posisi sebagai Direktur Teknik Elite Pro Academy (EPA) PSIM Yogyakarta. (mcr25/jpnn)