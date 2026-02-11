PSIM Tatap Laga Kontra Persik Kediri: Corfe Kembali, Anton Fase Masih Menepi

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:30 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Corfe dalam sesi konferensi pers pada Jumat (9/1). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membawa modal penting saat bersiap melakoni laga tandang ke markas Persik Kediri pada Jumat, 13 Februari 2026. Pelatih kepala Laskar Mataram Jean-Paul Van Gastel memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi fisik para penggawanya yang sempat didera badai cedera.

Kabar baik datang dari lini depan. Striker andalan Rafinha Corfe dipastikan sudah mendapatkan lampu hijau untuk kembali memperkuat tim.

Setelah terpaksa menepi selama dua pekan, pemain asal Belanda itu sudah terlihat sudah berlatih penuh bersama rekan-rekannya.

"Corfe sempat absen dua minggu. Hari ini pada dasarnya adalah latihan pertamanya dan dia berhasil melakukannya. Jadi, dia tersedia untuk dimainkan," ujar Van Gastel dengan nada optimistis.

Sayangnya, situasi berbanding terbalik dialami oleh legiun asing lainnya, Anton Fase. Pemain ini dipastikan belum bisa merumput dalam waktu dekat karena proses pemulihan cederanya berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Van Gastel menjelaskan bahwa Fase masih merasakan nyeri yang signifikan pada bagian jari kakinya.

Hingga saat ini, tim pelatih belum bisa memberikan kepastian kapan pemain tersebut bisa kembali masuk ke dalam susunan pemain.

Selain kabar mengenai Corfe dan Fase, Van Gastel juga menyinggung perkembangan Donny Warmerdam dan penjaga gawang Harlan Suardi. Keduanya dilaporkan menunjukkan tren pemulihan yang sangat positif.

