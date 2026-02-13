Persik Vs PSIM: Misi Laskar Mataram Putus Dominasi Macan Putih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stadion Joko Samudro akan menjadi saksi duel klasik sarat sejarah antara PSIM Yogyakarta dan Persik Kediri pada pekan ke-21 BRI Super League, Jumat (13/2). Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan upaya Laskar Mataram untuk memperbaiki catatan sejarah yang selama ini didominasi oleh Macan Putih.

Pertemuan kedua tim memiliki akar panjang yang bermula sejak keduanya masih bersaing di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia.

Namun, dalam sejarah modern di lima pertemuan terakhir, Persik Kediri memegang kendali atas sang lawan.

Dari lima laga terakhir, Persik berhasil menyapu bersih empat kemenangan.

Satu-satunya kemenangan PSIM terjadi pada pertemuan perdana mereka di kasta tertinggi musim ini. Saat itu, Laskar Mataram berhasil menumbangkan Persik yang masih diasuh oleh pelatih asal Malaysia, Ong Kim Swee.

Bek tengah andalan PSIM Franco Ramos menegaskan bahwa timnya datang ke Gresik dengan motivasi berlipat. Setelah gagal meraih poin penuh di dua laga sebelumnya, Ramos memandang laga kontra Persik sebagai momentum titik balik.

"Kami sudah lakukan persiapan yang bagus. Ini adalah laga yang sangat penting bagi posisi kami di klasemen," tegas Ramos.

Di kubu seberang, Persik Kediri sedang berada di atas angin. Gelandang Imanol Garcia menyebut bahwa kondisi ruang ganti timnya sangat kondusif dan memiliki mentalitas yang kian solid.