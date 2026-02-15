Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Mentalitas Skuad Laskar Mataram

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bermain imbang 2-2 saat menghadapi tuan rumah Persik Kediri pada Jumat (13/2).

Pulga Vidal menjadi pahlawan bagi Laskar Mataram berkat dua gol yang dia cetak pada pertandingan tersebut.

Sedangkan gol tuan rumah dicetak Jon Toral dan Ezra Walian dari titik putih.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti performa anak asuhnya seusai pertandingan.

Gastel menilai penguasaan bola timnya tidak berjalan dengan efektif.

"Kami tidak berada dalam posisi yang baik. Jadi, saat kami menguasai bola, kami tidak sebaik biasanya,” kata Gastel.

Kendati demikian, ia tetap menyanjung perjuangan anak asuhnya yang bisa bangkit setelah kecolongan dua kali.

"Dua kali mereka unggul dalam skor dan tim saya bangkit kembali. Jadi, menurut saya itu hal positif bagi kami bahwa kami bisa bangkit setelah dua kali tertinggal,” katanya.