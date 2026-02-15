JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Mentalitas Skuad Laskar Mataram

Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Mentalitas Skuad Laskar Mataram

Minggu, 15 Februari 2026 – 10:26 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Mentalitas Skuad Laskar Mataram - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel puji penampilan timnya kontra Persik Kediri, Jumat (13/2). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bermain imbang 2-2 saat menghadapi tuan rumah Persik Kediri pada Jumat (13/2).

Pulga Vidal menjadi pahlawan bagi Laskar Mataram berkat dua gol yang dia cetak pada pertandingan tersebut.

Sedangkan gol tuan rumah dicetak Jon Toral dan Ezra Walian dari titik putih.

Baca Juga:

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti performa anak asuhnya seusai pertandingan.

Gastel menilai penguasaan bola timnya tidak berjalan dengan efektif.

"Kami tidak berada dalam posisi yang baik. Jadi, saat kami menguasai bola, kami tidak sebaik biasanya,” kata Gastel.

Baca Juga:

Kendati demikian, ia tetap menyanjung perjuangan anak asuhnya yang bisa bangkit setelah kecolongan dua kali.

"Dua kali mereka unggul dalam skor dan tim saya bangkit kembali. Jadi, menurut saya itu hal positif bagi kami bahwa kami bisa bangkit setelah dua kali tertinggal,” katanya.

Meski tertinggal dua kali, tetapi PSIM Yogyakarta mampu bangkit dan membawa satu poin dari kandang lawan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Persik Kediri Jean-Paul Van Gastel super league psim jogja psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU