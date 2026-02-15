Oknum Suporter Barulah, PSIM Yogyakarta Didenda Komdis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mendapatkan sanksi dari komisi disiplin (komdis) PSSI.

Ulah oknum suporter yang menyalakan petasan di hotel tempat tim Persis Solo menginap harus dibayar mahal.

PSIM Yogyakarta dijatuhi denda sebesar Rp 40.000.000.

Baca Juga: Pelatih PSIM Yogyakarta Puji Mentalitas Skuat Laskar Mataram

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 146/L1/SK/KD-PSSI/II/2026 tertanggal 10 Februari 2026.

"Dalam surat tersebut, Panpel PSIM Jogja dinyatakan gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan terkait rangkaian pertandingan melawan Persis Solo yang digelar pada 6 Februari 2026 lalu," jelas PSIM dalam keterangan resminya.

Komdis PSSI membeberkan bukti berupa sekelompok orang yang menyalakan kembang api di sekitar Hotel New Saphir.

Tindakan tersebut dinilai melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

"Tindakan di luar arena pertandingan yang mengganggu ketertiban umum dapat mencoreng nama baik tim dan berpotensi menghadirkan sanksi yang lebih berat di masa depan jika terjadi pengulangan," terangnya.