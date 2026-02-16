Pemain Baru PSIM Yogyakarta Cerita Pengalaman Debut di Liga Indonesia

JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 18:30 WIB
Jop van der Avert pascalaga vs Persik Kediri. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jop van der Avert melakoni debutnya saat PSIM Yogyakarta bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro pada Jumat (13/2).

Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pemain berpasor Belanda itu mengungkapkan tantangan saat bermain di Indonesia. 

Menurutnya, cuaca menjadi tantangan bagi setiap pemain Eropa yang berkiprah di Indonesia. 

“Hal yang sulit itu selalu ketika Anda datang ke tim baru untuk mengenal semua orang, tetapi khususnya di Indonesia dengan cuacanya, saya rasa itu hal terbesar,” kata Jop.

Jop mengatakan dia mulai beradaptasi dengan tim maupun cuaca.

“Semuanya berjalan lancar. Saya mulai terbiasa dengan cuacanya. Lingkungannya menyenangkan," ujarnya. 

Selain itu, ia juga mengapresiasi perkembangan kompetisi sepak bola di tanah air.

Pemain asing PSIM Yogyakarta Jop van der Avert menjalani laga debutnya di Super League. Cuaca jadi tantangan terbesar.
