Pemain Baru PSIM Yogyakarta Cerita Pengalaman Debut di Liga Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jop van der Avert melakoni debutnya saat PSIM Yogyakarta bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro pada Jumat (13/2).

Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pemain berpasor Belanda itu mengungkapkan tantangan saat bermain di Indonesia.

Menurutnya, cuaca menjadi tantangan bagi setiap pemain Eropa yang berkiprah di Indonesia.

“Hal yang sulit itu selalu ketika Anda datang ke tim baru untuk mengenal semua orang, tetapi khususnya di Indonesia dengan cuacanya, saya rasa itu hal terbesar,” kata Jop.

Jop mengatakan dia mulai beradaptasi dengan tim maupun cuaca.

“Semuanya berjalan lancar. Saya mulai terbiasa dengan cuacanya. Lingkungannya menyenangkan," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi perkembangan kompetisi sepak bola di tanah air.