Jaga Kondisi Selama Ramadan, PSIM Geser Jadwal Latihan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyongsong bulan suci Ramadan, PSIM Yogyakarta resmi melakukan penyesuaian agenda tim. Laskar Mataram yang biasanya melahap menu latihan di pagi hari, kini dipastikan bakal beralih ke jadwal sore hari guna menghormati dan menjaga kebugaran pemain yang berpuasa.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan agar atmosfer latihan tetap kondusif dan performa pemain tidak menurun selama bulan puasa.

Jika sebelumnya penggawa PSIM terbiasa merumput sejak pukul 15.30 WIB, kini durasi latihan sedikit digeser agar lebih dekat dengan waktu berbuka puasa.

Anak asuh Jean Paul Van Gastel baru akan memulai latihan pada pukul 16.00 WIB.

Penyesuaian jadwal latihan itu bertujuan untuk mengakomodasi pemain yang menjalankan ibadah puasa agar tetap bisa berlatih maksimal dengan risiko dehidrasi yang lebih rendah.

"Khusus untuk memasuki bulan puasa ini, jadwal latihan resmi kami kembalikan lagi ke sore hari agar lebih kondusif bagi seluruh tim," ujar Razzi, Rabu (18/2).

Meski ada penyesuaian waktu, Laskar Mataram dipastikan tidak akan meliburkan skuat pada awal Ramadan.

Keputusan tegas ini diambil mengingat persaingan di BRI Super League yang makin sengit dan jadwal pertandingan yang sangat padat.