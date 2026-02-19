JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Jaga Kondisi Selama Ramadan, PSIM Geser Jadwal Latihan

Jaga Kondisi Selama Ramadan, PSIM Geser Jadwal Latihan

Kamis, 19 Februari 2026 – 13:45 WIB
Jaga Kondisi Selama Ramadan, PSIM Geser Jadwal Latihan - JPNN.com Jogja
Latihan PSIM Yogyakarta di Stadion Mandala Krida. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyongsong bulan suci Ramadan, PSIM Yogyakarta resmi melakukan penyesuaian agenda tim. Laskar Mataram yang biasanya melahap menu latihan di pagi hari, kini dipastikan bakal beralih ke jadwal sore hari guna menghormati dan menjaga kebugaran pemain yang berpuasa.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan agar atmosfer latihan tetap kondusif dan performa pemain tidak menurun selama bulan puasa.

Jika sebelumnya penggawa PSIM terbiasa merumput sejak pukul 15.30 WIB, kini durasi latihan sedikit digeser agar lebih dekat dengan waktu berbuka puasa.

Baca Juga:

Anak asuh Jean Paul Van Gastel baru akan memulai latihan pada pukul 16.00 WIB.

Penyesuaian jadwal latihan itu bertujuan untuk mengakomodasi pemain yang menjalankan ibadah puasa agar tetap bisa berlatih maksimal dengan risiko dehidrasi yang lebih rendah.

"Khusus untuk memasuki bulan puasa ini, jadwal latihan resmi kami kembalikan lagi ke sore hari agar lebih kondusif bagi seluruh tim," ujar Razzi, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Meski ada penyesuaian waktu, Laskar Mataram dipastikan tidak akan meliburkan skuat pada awal Ramadan.

Keputusan tegas ini diambil mengingat persaingan di BRI Super League yang makin sengit dan jadwal pertandingan yang sangat padat.

Selain menggeser waktu latihan, PSIM Yogyakarta juga tidak meliburkan skuatnya pada awal Ramadan mengingat persaingan yang makin ketat.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta bulan ramadan Razzi Taruna super league psim jogja psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU