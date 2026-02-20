Duel Puncak Klasemen, PSS Sleman Siap Tempur Menjamu Persipura di Maguwoharjo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stadion Maguwoharjo bersiap menjadi saksi pertarungan krusial yang akan menentukan arah promosi ke kasta tertinggi. PSS Sleman dijadwalkan menjamu Persipura Jayapura dalam pekan ke-20 Pegadaian Championship 2025/2026 pada Sabtu malam (21/2).

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel dua tim penghuni posisi satu dan dua klasemen sementara Pegadaian Championship.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan matang pascakemenangan atas Deltras pekan lalu.

Ia menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat Sleman dan Papua sangat menantikan laga ini karena pengaruhnya yang besar terhadap tiket promosi ke Liga 1.

"Persiapan kami cukup matang, fokusnya juga luar biasa. Pemain semua akan menampilkan permainan terbaik dan kami berharap mereka kerja keras karena kami tahu Persipura dalam beberapa match tidak pernah terkalahkan," ujar Ansyari dalam konferensi pers, Jumat (20/2).

Ansyari juga memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan, mengingat laga ini berlangsung di tengah suasana Ramadan. Ia berharap seluruh pemain memiliki kemauan yang sama untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Senada dengan sang pelatih, bek senior sekaligus kapten PSS Sleman Fachrudin Aryanto meyakini pertandingan besok akan berjalan sangat seru.

Menurutnya, pertemuan dua tim terbaik di grup ini akan sangat bergantung pada kesiapan mental di lapangan.