Persiapan Laga Malam Perdana PSIM, Begini Imbauan Panpel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta bersiap melakoni laga krusial menjamu Bali United dalam lanjutan BRI Super League pada Senin (23/2). Pertandingan yang akan digelar di Stadion Sultan Agung (SSA) ini menjadi sorotan khusus karena merupakan laga malam perdana bagi Laskar Mataram musim ini.

Pertandingan dijadwalkan melakukan kick-off pada pukul 20.30 WIB, menyesuaikan dengan jadwal ibadah di bulan Ramadan.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya telah mematangkan berbagai persiapan teknis.

Selain memastikan pencahayaan lapangan sesuai standar operator liga, Panpel juga memberikan perhatian ekstra pada area luar stadion.

"Nantinya ada tambahan sekitar 20 titik lampu di seputaran area parkir Stadion Sultan Agung. Harapan kami jaminan keamanan dan kenyamanan, baik kendaraan maupun pengunjung, bisa maksimal kami berikan," ujar Wendy, Sabtu (21/2).

Mengingat laga ini digelar pada malam hari pada bulan Ramadan, Wendy menekankan pentingnya menjaga kondusivitas.

Baca Juga: Pemain Baru PSIM Yogyakarta Cerita Pengalaman Debut di Liga Indonesia

Koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian dan wadah suporter agar pergerakan massa pendukung tidak mengganggu ketertiban umum.

"Harapannya, kedatangan teman-teman pendukung PSIM ke stadion dan kepulangannya tidak mengganggu dan tetap berjalan dengan kondusif," tambahnya.