PSS Sleman ke Puncak Klasemen, Pelatih: Tetap Rendah Hati dan Konsisten

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses memenangkan pertandingan penting dalam perebutan puncak klasemen Pegadaian Championship. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu malam (21/2), Laskar Sembada berhasil menumbangkan Persipura Jayapura dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini secara otomatis membawa PSS Sleman naik ke posisi puncak klasemen dengan koleksi 42 poin, menggeser Mutiara Hitam yang tertahan di angka 40 poin.

Bintang kemenangan PSS malam ini adalah Gustavo Tocantins dan Arda Alfareza. Kedua pemain itu masing-masing mencetak gol pada babak pertama dan kedua.

Gol pembuka oleh Gustavo Tocantins pada penghujung babak pertama. Dimulai dengan skema sepak pojok, Tocantins berhasil memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persipura untuk menyundul bola ke gawang yang dijaga oleh Hakim Arsyad.

Arda Alfareza menambah keunggulan Laskar Sembada pada menit ke-70 yang juga dimulai dengan skema sepak pojok.

Skor 2-0 bertahan hingga wasit Steven Yubel Poli meniup peluit panjang akhir pertandingan.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggawa Laskar Sembada.

Ia menilai strategi untuk meredam agresivitas pemain Persipura berhasil dijalankan dengan sangat baik oleh pemain inti maupun pengganti.