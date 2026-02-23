Misi Bangkit Bali United, Siap Kalahkan PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara tuan rumah PSIM Yogyakarta melawan Bali United pada Senin malam (23/2). Laga ini menjadi momentum krusial bagi tim tamu untuk memutus tren negatif yang menghantui mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Datang dengan rapor merah berupa empat kekalahan beruntun, pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan ia telah melakukan perombakan strategi.

Pelatih asal Belanda itu tidak ingin anak asuhnya kembali kehilangan poin, seperti pada pertemuan pertama kedua tim.

"Ada beberapa hal yang kami ubah untuk bisa meraih kembali poin sempurna. Kami bicara dengan pemain, menunjukkan beberapa video pertandingan dan mencari solusi untuk rencana bersama," ungkap Jansen.

Jansen optimistis bahwa hasil evaluasi video dan komunikasi intensif dengan skuatnya akan membuahkan hasil maksimal di lapangan hijau.

Senada dengan sang pelatih, bek muda potensial Kadek Arel juga mengusung ambisi tinggi. Ia mengakui bahwa putaran kedua sejauh ini berjalan sulit bagi tim asal Pulau Dewata tersebut.

"Pada putaran kedua kami belum meraih kemenangan. Semoga besok kami bisa meraih hasil yang baik untuk kembali ke jalur positif," ujar Kadek Arel penuh harap.

Laga ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat PSIM Yogyakarta juga tidak akan membiarkan poin mereka dicuri di hadapan publik sendiri.