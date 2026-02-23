Menjelang Laga Melawan Bali United, PSIM Yogyakarta Dapat Kabar Baik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Angin segar berembus ke PSIM Yogyakarta menjelang laga krusial menjamu Bali United di Stadion Sultan Agung (SSA), Senin malam (23/2). Dua pilar asing, Donny Warmerdam dan Yusaku Yamadera, dipastikan siap kembali merumput dan memperkuat barisan Laskar Mataram.

Kabar pulihnya kedua pemain tersebut dikonfirmasi langsung oleh dokter PSIM Yogyakarta, Hansel. Menurutnya, kondisi fisik Donny dan Yusaku telah mencapai level yang dibutuhkan untuk pertandingan kompetitif.

"Donny sudah kembali latihan bersama tim sejak beberapa minggu terakhir dan Yusaku juga sudah bisa bertanding. Secara medis Donny sudah bisa main, tetapi keputusan diturunkan atau tidak ada di tangan tim kepelatihan," ungkap dr. Hansel.

Pelatih kepala PSIM Jean-Paul Van Gastel menyambut baik kembalinya sang pemain.

Meski begitu, Van Gastel mengisyaratkan akan berhati-hati dengan menyatakan bahwa Donny Warmerdam kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan.

Pertandingan pekan ke-22 BRI Super League ini terasa spesial karena menjadi laga malam perdana bagi PSIM Yogyakarta musim ini. Kick-off dijadwalkan pada pukul 20.30 WIB, menyesuaikan dengan jadwal ibadah di bulan Ramadan.

Ketua Panpel PSIM Wendy Umar Seno Aji memastikan fasilitas stadion sudah siap 100 persen, terutama terkait pencahayaan.

Penerangan lapangan diklaim sudah sesuai standar operator liga untuk laga malam hari.