Pelatih Soroti Kelemahan Mendasar PSIM Saat Melawan Bali United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta ditahan imbang Bali United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League pada Senin (23/2).

Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor 3-3.

Tuan rumah bahkan tertinggal tiga gol dari Bali United sebelum anak asuh Jean-Paul Van berhasil menggelontorkan tiga gol ke gawang Mike Haupmeijer.

Bali United sendiri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 72 setelah Ferarri Silva diganjar kartu merah.

Van Gastel mengakui bahwa pertandingan kontra Bali United sangat menguras tenaga dan emosi.

Dia menyoroti tajam komunikasi antarpemain di lapangan.

“Saya rasa masalah tim saat ini bersifat struktural, salah satunya komunikasi antarpemain," katanya.

Menurutnya, masalah tersebut menjadi kelemahan mendasar PSIM pada pertandingan tersebut.