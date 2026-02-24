JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Pelatih Soroti Kelemahan Mendasar PSIM Saat Melawan Bali United

Pelatih Soroti Kelemahan Mendasar PSIM Saat Melawan Bali United

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:45 WIB
Pelatih Soroti Kelemahan Mendasar PSIM Saat Melawan Bali United - JPNN.com Jogja
Skuat PSIM Yogyakarta saat berjumpa Bali United di Stadion Sultan Agung pada Senin (23/2). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta ditahan imbang Bali United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League pada Senin (23/2).

Kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor 3-3.

Tuan rumah bahkan tertinggal tiga gol dari Bali United sebelum anak asuh Jean-Paul Van berhasil menggelontorkan tiga gol ke gawang Mike Haupmeijer.

Baca Juga:

Bali United sendiri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 72 setelah Ferarri Silva diganjar kartu merah.

Van Gastel mengakui bahwa pertandingan kontra Bali United sangat menguras tenaga dan emosi.

Dia menyoroti tajam komunikasi antarpemain di lapangan.

Baca Juga:

“Saya rasa masalah tim saat ini bersifat struktural, salah satunya komunikasi antarpemain," katanya. 

Menurutnya, masalah tersebut menjadi kelemahan mendasar PSIM pada pertandingan tersebut. 

PSIM Yogyakarta ditahan imbang Bali United meski sempat tertinggal tiga gol. Coach Van Gastel menyoroti komunikasi antarpemain.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta bali United Jean-Paul Van Gastel bri super league psim jogja psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU