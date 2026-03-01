PSIM Yogyakarta Menang Meyakinkan, Pelatih Tetap Beri Catatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan PSBS Biak dalam lanjutan BRI Super League yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Jumat (27/2). Meski Laskar Mataram berhasil mencuri tiga poin, pelatih Jean-Paul Van Gastel justru memberikan evaluasi keras terhadap performa anak asuhnya.

Pertandingan berlangsung sengit dengan aksi saling balas serangan. Dua legiun asing PSIM, Ze Valente dan Ramos Mingo, tampil menjadi bintang lapangan dengan masing-masing menyumbangkan dua gol.

Di sisi lain, PSBS Biak terus memberikan perlawanan sengit, tetapi hanya mampu menyarangkan dua gol ke gawang yang dikawal oleh Cahya Supriadi.

Laga ini sejatinya berjalan sangat terbuka dan berimbang. PSBS Biak tercatat melepaskan 18 tembakan dengan 8 di antaranya mengarah ke gawang.

Sedangkan PSIM Yogyakarta tampil sedikit lebih agresif dengan menciptakan 20 tembakan, di mana 7 tembakan berhasil tepat sasaran.

Meski pulang dengan kemenangan, pelatih berpaspor Belanda, Jean-Paul Van Gastel, tidak sepenuhnya puas. Ia menyoroti lini belakang PSIM yang dianggap terlalu mudah ditembus oleh barisan penyerang lawan.

"Kami harus melakukan lebih baik untuk membuat pertandingan agar bisa dimenangkan dengan lebih mudah," tegas Van Gastel.

Ia menilai lini pertahanan Laskar Mataram masih begitu rapuh dalam mengantisipasi serangan balik.