JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSS Sleman Enggan Lengah Meski Kokoh di Puncak Klasemen

PSS Sleman Enggan Lengah Meski Kokoh di Puncak Klasemen

Senin, 02 Maret 2026 – 12:30 WIB
PSS Sleman Enggan Lengah Meski Kokoh di Puncak Klasemen - JPNN.com Jogja
Pemain PSS Sleman merayakan gol ke gawang Persela. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses mengamankan posisi puncak klasemen Grup B Pegadaian Championship 2025/2026 setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Persela Lamongan. Laga pekan ke-21 yang berlangsung di Stadion Surajaya, Minggu malam (1/3) tersebut, menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus solidnya pertahanan Laskar Sembada.

Gol penentu kemenangan lahir melalui kaki Irvan Yunus Mofu pada menit kedelapan. Berawal dari skema kerja sama ciamik, Frédéric Injaï melepaskan umpan terukur yang langsung disambar Mofu menjadi gol.

Meski Persela mencoba memberikan perlawanan sengit di bawah kepemimpinan wasit Dika Rahmat Hidayat, skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Baca Juga:

Walaupun kini mengoleksi 45 poin dan unggul empat angka dari Barito Putera di posisi kedua, pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis enggan anak asuhnya merasa jemawa.

Ia menekankan bahwa margin poin yang ada saat ini bukanlah jaminan keamanan jika tim kehilangan fokus.

"Lengah sedikit, klub di bawah kami pasti akan naik. Kami butuh konsistensi dari seluruh pemain, butuh fokus, dan kerja keras. Momentum ini harus terus kami jaga," tegas Ansyari usai pertandingan.

Baca Juga:

Ansyari juga menyoroti kejutan di laga lain, seperti kekalahan Persipura dari Tornado FC, sebagai pengingat bahwa dinamika kompetisi semakin sengit.

Baginya, intensitas tinggi dalam setiap pertandingan adalah hal positif, tetapi evaluasi tetap menjadi prioritas utama.

PSS Sleman saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Championship. Meski begitu, Laskar Sembada enggan lengah.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini pss sleman vs persela championship 2025/2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU