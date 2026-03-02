PSS Sleman Enggan Lengah Meski Kokoh di Puncak Klasemen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses mengamankan posisi puncak klasemen Grup B Pegadaian Championship 2025/2026 setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Persela Lamongan. Laga pekan ke-21 yang berlangsung di Stadion Surajaya, Minggu malam (1/3) tersebut, menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus solidnya pertahanan Laskar Sembada.

Gol penentu kemenangan lahir melalui kaki Irvan Yunus Mofu pada menit kedelapan. Berawal dari skema kerja sama ciamik, Frédéric Injaï melepaskan umpan terukur yang langsung disambar Mofu menjadi gol.

Meski Persela mencoba memberikan perlawanan sengit di bawah kepemimpinan wasit Dika Rahmat Hidayat, skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Walaupun kini mengoleksi 45 poin dan unggul empat angka dari Barito Putera di posisi kedua, pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis enggan anak asuhnya merasa jemawa.

Ia menekankan bahwa margin poin yang ada saat ini bukanlah jaminan keamanan jika tim kehilangan fokus.

"Lengah sedikit, klub di bawah kami pasti akan naik. Kami butuh konsistensi dari seluruh pemain, butuh fokus, dan kerja keras. Momentum ini harus terus kami jaga," tegas Ansyari usai pertandingan.

Ansyari juga menyoroti kejutan di laga lain, seperti kekalahan Persipura dari Tornado FC, sebagai pengingat bahwa dinamika kompetisi semakin sengit.

Baginya, intensitas tinggi dalam setiap pertandingan adalah hal positif, tetapi evaluasi tetap menjadi prioritas utama.