Sosok Sentral di PSIM Harus Absen Saat Melawan Semen Padang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Motor serangan PSIM Yogyakarta Ze Valente harus absen melawan Semen Padang pada Rabu (4/3). Pemain berpaspor Portugal itu harus menepi karena akumulasi kartu kuning.

Secara regulasi Ze Valente telah mengoleksi tujuh kartu kuning sehingga sanksi larangan bermain harus ia terima.

Meski harus kehilangan sosok sentral di lini tengah, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku tidak begitu khawatir.

Dia mengatakan bakal melakukan rotasi pada pertandingan besok.

"Kami memiliki kedalaman skuat yang bagus sehingga saya pikir kami bisa memasukkan pemain lain. Itu bukan sebuah masalah,” katanya.

Dia menekankan bahwa semua pemain harus siap kapan pun dibutuhkan.

"Saya selalu menekankan kepada para pemain cadangan bahwa mereka harus siap kapan pun tim membutuhkan,” ujarnya.

Pertandingan di kandang Semen Padang FC tidak akan mudah bagi Laskar Mataram, pasalnya tuan rumah bertekad keluar dari zona degradasi dengan cara mengamankan setiap poin.