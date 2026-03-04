Pelatih PSIM Yogyakarta Waspadai Kebangkitan Semen Padang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Semen Padang di Stadion H. Agus Salim dalam lanjutan BRI Super League pada Rabu malam (4/3). Laskar Mataram pantang meremehkan lawannya yang berada di dasar klasemen tersebut.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan mereka tetap mewaspadai motivasi tim tuan rumah.

"Mereka tidak tertinggal terlalu banyak poin di klasemen. Jadi, mereka pasti akan bertarung sekuat tenaga agar tidak terdegradasi,” kata Gastel, Selasa (3/3).

Menurut pelatih Belanda itu, pertandingan malam ini akan berjalan menarik bagi kedua kesebelasan.

"Kami akan menghadapi Semen Padang yang sedang berada di bawah tekanan, termasuk untuk pelatihnya. Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang menarik,” ujarnya.

Pemain PSIM Franco Ramos mengatakan rekan-rekannya siap menantang tim tuan rumah.

Persiapan telah dilakukan meskipun sang pelatih sempat menggerutu terkait padatnya jadwal Laskar Mataram di bulan Ramadan.

"Kami terus mempersiapkan diri dengan memikirkan taktik kami sendiri dan kami siap bertarung untuk nanti,” kata pemain asal Argentina itu. (mcr25/jpnn)