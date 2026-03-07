Konsistensi Membuat Gustavo Tocantins Jadi Mesin Gol PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketajaman lini depan PSS Sleman musim ini menemukan sosok sentral pada diri Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu menunjukkan produktivitas yang selaras dengan tren positif Laskar Sembada di kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Hingga pekan ke-21, konsistensi pemain bernomor punggung 11 ini dalam mencetak gol di setiap putaran kompetisi menjadi faktor kunci yang melambungkan posisi tim ke puncak klasemen.

Pada putaran pertama, Gustavo langsung tancap gas dengan mengemas lima gol hanya dari empat pertandingan awal.

Baca Juga: PSS Sleman Enggan Lengah Meski Kokoh di Puncak Klasemen

Ia membuka keran golnya saat menjamu Persiba di Stadion Maguwoharjo melalui assist Riko Simanjuntak, disusul brace ke gawang Persiku, serta masing-masing satu gol saat melawan Deltras FC dan Kendal TFC.

Ketajamannya makin teruji saat ia terus mencatatkan nama di papan skor dalam laga melawan PSIS Semarang dan Persela Lamongan, yang membuktikan kemampuan adaptasinya menghadapi berbagai karakter pertahanan lawan.

Memasuki putaran kedua, performa pemain yang dijuluki predator kotak penalti ini tidak mengendur.

Gustavo berhasil menembus digit ganda setelah menyarangkan dua gol tambahan ke gawang Persiba Balikpapan di Stadion Batakan.

Tren positif itu berlanjut pada pertandingan melawan Kendal TFC, PSIS, dan Persela, di mana ia mencetak satu gol di masing-masing laga.