Ada Pemain PSIM yang Berpotensi Masuk Skuad Timnas Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar membanggakan datang dari klub kebanggaan warga Jogja, PSIM Yogyakarta. Penjaga gawang andalan Laskar Mataram, Cahya Supriadi, resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series mendatang.

Cahya menjadi bagian dari 41 nama pemain yang masuk dalam daftar skuad sementara (provisional squad) pilihan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman.

Skuad jumbo ini nantinya akan dikerucutkan kembali berdasarkan penilaian intensif tim pelatih sebelum berlaga di panggung internasional.

Manajer PSIM Jogja Razzi Taruna mengatakan rasa bangga yang luar biasa atas pemanggilan mantan kiper Persija Jakarta tersebut.

Menurut dia, munculnya nama pemain PSIM di level nasional merupakan bukti pengakuan atas kualitas klub yang kini kembali bersaing di kasta tertinggi.

"Kami mengapresiasi proses ini dan sangat bangga identitas PSIM bisa muncul di level nasional setelah sekian lama kami berjuang hingga kembali ke kasta tertinggi," ujar Razzi dalam keterangannya, Senin (9/3).

Meski baru masuk dalam daftar besar yang nantinya akan menyusut menjadi sekitar 20-an nama, manajemen PSIM melihat hal ini sebagai sinyal positif bagi perkembangan karier sang pemain maupun reputasi klub di bawah arahan pelatih kelas dunia seperti John Herdman.

“Meskipun ini adalah daftar besar berisi 41 pemain, bagi kami ini adalah bentuk pengakuan luar biasa dari pelatih baru Timnas John Herdman,” tambah Razzi.