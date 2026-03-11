Persijap Incar Poin di Kandang PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persijap Jepara membidik poin saat mereka melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul pada Rabu malam (11/3).

Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu termotivasi untuk memperbaiki peringkat mereka di klasemen.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan bahwa timnya akan berusaha maksimal mungkin untuk mencuri poin dari laga away tersebut

"Kami datang dengan fokus penuh dan kami akan coba untuk mendapatkan poin karena itu yang kami butuhkan,” ujarnya, Selasa (10/3).

Juru taktik Persijap itu menganggap tekanan pada timnya saat ini sebagai hal biasa dan menyadari pentingnya poin di setiap laga.

"Saat ini kami punya 20 poin, sama dengan Madura United dan Semen Padang. Yang pasti kami tekankan adalah setiap langkah saat ini adalah final karena kami memang sangat membutuhkan poin dan saat ini kami harus bisa mendapatkan poin di setiap laga,” kata Lemos.

Pada pertandingan malam ini Persijap tidak akan diperkuat Wahyudi Hamisi dan Jose Luis Espinosa Arroyo. Namun, sang pelatih telah menyiapkan penggantinya.

PSIM saat ini berada di peringkat delapan klasemen sementara Super League dengan capaian 37 poin. Sedangkan Persijap Jepara berada di peringkat 15 dengan capaian 20 poin dari 24 pertandingan. (mcr25/jpnn)