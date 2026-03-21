PSIM Yogyakarta Dorong Renovasi Stadion Sultan Agung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta berencana menggunakan kembali Stadion Sultan Agung musim depan.

Keinginan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul pada Selasa (17/3).

Selain itu, Laskar Mataram berniat mengajukan perbaikan stadion kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan renovasi Stadion Sultan Agung menjadi bagian dari club licensing.

"Untuk keperluan club licensing perlu adanya beberapa renovasi stadion untuk persyaratannya, seperti adanya penambahan kuantitas single seat,” katanya.

Untuk mengajukan proses perizinan ke Kementerian PU ini, katanya, akan memerlukan waktu dan persyaratan.

"Oleh karena itu, kami memohon beberapa surat dari pihak Disdikpora Bantul untuk keperluan ini,” ujarnya.

General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny mengatakan club licensing musim depan mengalami perubahan berupa penambahan single seat dan standar pencahayaan yang ditingkatkan.