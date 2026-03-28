JPNN.com Jogja Olahraga Menjelang Laga Kontra Tornado FC, Penyerang PSS Sleman Ini Sudah Pulih

Menjelang Laga Kontra Tornado FC, Penyerang PSS Sleman Ini Sudah Pulih

Sabtu, 28 Maret 2026 – 09:10 WIB
Menjelang Laga Kontra Tornado FC, Penyerang PSS Sleman Ini Sudah Pulih - JPNN.com Jogja
Irvan Mofu (tengah) saat berlatih. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Angin segar berembus ke kubu PSS Sleman menjelang laga krusial dalam lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026. Penyerang andalan Laskar Sembada, Irvan Yunus Mofu, dilaporkan telah kembali bergabung dalam sesi latihan reguler secara penuh bersama rekan-rekan setimnya.

Sebelumnya, Irvan Mofu terpaksa menepi dan menjalani program pemulihan mandiri akibat cedera yang didapat seusai laga sengit melawan Persela Lamongan.

Kembalinya Mofu menjadi tambahan amunisi berharga bagi tim pelatih di tengah jadwal kompetisi yang kian padat.

Direktur Teknik PSS Sleman Pieter Huistra mengonfirmasi bahwa kondisi fisik Mofu menunjukkan progres yang sangat positif. Meski demikian, pihak klub tidak ingin gegabah dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Ya, kondisinya terlihat bagus sekarang. Kami masih terus memantau dengan ketat karena ia baru saja kembali dari cedera. Sejauh ini, dalam latihan kemarin dan hari ini, semuanya terlihat baik,” ujar Pieter Huistra di Lapangan Pakembinangun, Kamis (26/3/2026).

Dalam dua sesi latihan terakhir, Mofu terpantau mampu melahap seluruh menu latihan tanpa kendala berarti.

Tim medis dan jajaran pelatih akan terus mengevaluasi kebugaran sang pemain hingga sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan tim.

Selain memantau kondisi individu pemain, Pieter Huistra juga memimpin langsung persiapan taktikal Laskar Sembada.

PSS Sleman mendapat amunisi baru menjelang laga melawan Tornado FC. Penyerang mereka, Irvan Mofu, sudah pulih dari cedera.
