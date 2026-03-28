PSIM Yogyakarta Bersiap Menghadapi Dewa United

Sabtu, 28 Maret 2026 – 10:35 WIB
Pertandingan persahabatan PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak pada Jumat (27/3). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin menjelang bergulirnya kompetisi setelah libur Lebaran. Anak asuh Van Gastel menggelar uji coba melawan PSBS Biak di Stadion Mandala Krida pada Jumat (27/3).

Dalam pertandingan tersebut Laskar Mataram menang dengan skor 4-1.

Masing-masing gol dalam laga uji coba dicetak oleh Jop van der Avert, Fahreza Sudin dan dua gol M. Iqbal.

Van Gastel sendiri mengatakan kemenangan pada pertandingan uji coba bukanlah segalanya.

“Hasil bagi saya tidak terlalu penting. Sama seperti saat pramusim. Bagi saya, ini tentang sikap di lapangan, keberadaan kami dan niat kami,” ujarnya.

Pelatih asal Belanda itu menginginkan anak asuhnya bersiap secara fisik dan mental menatap laga di depan mata.

“Tujuan utama saya adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Dewa United minggu depan," katanya.

Secara keseluruhan ia mengaku puas dengan apa yang ditunjukkan pemain di lapangan. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

