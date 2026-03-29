Coach Ansyari Ingin Pemain PSS Sleman Fokus untuk Mempertahankan Posisi Puncak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman kembali bersiap menghadapi ujian berat dalam lanjutan pekan ke-22 Grup B Pegadaian Championship 2025/2026. Laskar Sembada dijadwalkan bertandang ke Stadion Sriwedari untuk menantang tuan rumah Kendal Tornado FC pada Minggu malam (29/3).

Pertandingan yang diprediksi berjalan dengan intensitas tinggi ini menjadi sangat krusial mengingat posisi kedua tim yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen.

PSS Sleman berada di puncak klasemen dengan 45 poin, sementara Tornado FC berada di peringkat empat dengan 40 poin.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap kualitas lawan.

Kendal Tornado FC dinilai sebagai tim yang memiliki performa solid sehingga persiapan matang telah dilakukan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi permainan tuan rumah.

Fokus, kerja keras, dan kekompakan menjadi poin utama yang ditekankan kepada seluruh pemain agar mampu memberikan performa terbaik sejak peluit pertama dibunyikan.

“Apa pun ceritanya, ketika kami tidak perform, tim lain di bawah akan menggantikan posisi Kami. Jadi, semua pemain harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pertandingan besok,” kata Ansyari Lubis saat konferensi pers menjelang laga, Sabtu (28/3).

Dalam persiapan teknis, PSS Sleman harus menerima kenyataan pahit dengan absennya sosok vital di lini tengah, Frederic Injai.