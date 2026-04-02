Pelatih Dewa United Puji Kinerja Van Gastel di PSIM Yogyakarta
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel sengit akan tersaji dalam lanjutan BRI Super League saat Dewa United menjamu PSIM Yogyakarta di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat (3/4). Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah sekaligus tantangan berat bagi tim tamu.
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan anak asuhnya tengah berada dalam motivasi tinggi.
Hasil imbang melawan Persija Jakarta pada laga sebelumnya menjadi suntikan moral yang berharga untuk tetap bersaing di papan atas klasemen.
"Dari situ kami mengambil hal-hal positif dan akan menghadapi pertandingan ini dengan pengetahuan tersebut," ujar pelatih asal Belanda itu, dalam sesi konferensi pers, Kamis (2/4).
Meski diunggulkan, Riekerink enggan memandang sebelah mata kekuatan Laskar Mataram. Ia memuji organisasi permainan PSIM yang dinilai sangat cair.
"Mereka sangat terorganisir dan mobile. Itu adalah refleksi dari pelatihnya yang melakukan pekerjaan dengan baik," tambahnya.
Di kubu lawan, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memilih untuk tidak terlalu memusingkan kekuatan Dewa United. Fokus utamanya saat ini adalah membenahi skema permainan internal timnya sendiri.
"Kalau persiapan melawan Dewa, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” tutur Van Gastel.
