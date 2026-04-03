PSS Sleman Menjamu Persipal FC, Kuota Penonton Dibatasi 7.000 Tiket

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Panitia Pelaksana (Panpel) PSS Sleman terus mematangkan persiapan menjelang laga krusial menghadapi Persipal FC. Dalam koordinasi terbaru, Panpel resmi menetapkan kuota penonton sebanyak 7.000 tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu sore (4/4).

Pembatasan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selain pertimbangan teknis dan keamanan, PSS Sleman saat ini masih harus menjalani sanksi penutupan sebagian tribun (utara dan selatan) selama empat pertandingan kandang.

Ketua Panpel PSS Sleman Ariono mengatakan angka 7.000 merupakan hasil koordinasi matang dengan berbagai pihak demi menjamin kelancaran laga.

Baca Juga: Pelatih Evaluasi Kelengahan PSS Sleman Seusai Ditahan Imbang Tornado FC

“Jumlah ini sudah melalui pertimbangan dari sisi teknis penyelenggaraan, pengamanan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pertandingan berjalan lancar dan kondusif,” ujar Ariono saat memberikan keterangan di Pendopo Omah PSS, Kamis (2/4).

Ariono juga menegaskan bahwa pembatasan kapasitas adalah langkah wajib guna mematuhi ketentuan yang berlaku selama masa sanksi Komdis berlangsung.

Senada dengan Ariono, Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kenyamanan penonton.

Ia juga mengingatkan para pendukung mengenai aturan khusus terkait sanksi yang sedang berjalan.

Demi keselamatan dan kebaik bersama, suporter diimbau mematuhi ketentuan sanksi Komdis dengan tidak menggunakan atribut PSS selama berada di dalam stadion.