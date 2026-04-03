Posisi Belum Aman, PSIM Incar Poin di Kandang Dewa United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi laga sulit melawan Dewa United dalam lanjutan BRI Super League pada Jumat (3/4).

Pertandingan yang tidak mudah bagi Laskar Mataram mengingat lawannya tengah dalam kepercayaan tinggi.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kualitas para pemain yang dimiliki Dewa United.

“Mereka tidak banyak melakukan perubahan susunan pemain sejak putaran pertama bergulir awal tahun lalu, tetapi mereka memiliki pemain-pemain sangat bagus serta sangat berpengalaman melakoni kompetisi liga musim ini,” katanya, Kamis (2/4).

Pelatih asal Belanda itu memprediksi pertandingan akan berjalan sulit bagi kedua kesebelasan.

Dalam lawatannya ke Banten, Laskar Mataram mengincar poin demi menjaga jarak aman di papan klasemen.

“Secara resmi kami belum aman beranjak dari papan bawah. Jadi, kami masih harus terus menang," katanya.

Gastel menargetkan timnya harus mampu menang di sisa pertandingan yang ada untuk memastikan diri bertahan di kompetisi BRI Super League.