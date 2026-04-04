Komentar Pelatih PSIM Yogyakarta Setelah Takluk dari Dewa United

Sabtu, 04 April 2026 – 15:55 WIB
Pemian PSIM Yogyakarta vs Dewa United dalam lanjutan BRI Super League pada Jumat (3/4). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta harus menelan kekalahan dari tuan rumah Dewa United dalam lanjutan BRI Super League pada Jumat malam (3/4).

Ze Valente dkk dipaksa harus mengakui keunggulan Dewa United lewat gol tunggal Alex Martins.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel berlapang dada menerima kekalahan timnya.

“Terkadang Anda berhasil mencetak gol penentu untuk menang atau sekadar menyamakan kedudukan. Hari ini kami harus menerima nasib menderita kekalahan berdasar papan skor akhir," katanya.

Sepanjang pertandingan itu, Gastel menyoroti penyelesaian akhir anak asuhnya.

“Sepanjang musim ini kami memiliki beberapa masalah kelengkapan penyelesaian di sepertiga akhir lapangan. Kami butuh banyak sekali peluang sebelum membuat satu gol sehingga hal itu menguras terlalu banyak energi,” kata Gastel.

Kekalahan dari Dewa United membuat PSIM Yogyakarta tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara.

Klub berjuluk Laskar Mataram itu mengoleksi 38 poin dari 26 pertandingan yang dijalani. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

