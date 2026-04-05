JPNN.com Jogja Olahraga PSS Sleman Menang Telak, Ansyari Lubis: Motivasi untuk Hadapi Barito Putera

PSS Sleman Menang Telak, Ansyari Lubis: Motivasi untuk Hadapi Barito Putera

Minggu, 05 April 2026 – 09:36 WIB
PSS Sleman Menang Telak, Ansyari Lubis: Motivasi untuk Hadapi Barito Putera - JPNN.com Jogja
Pertandingan PSS Sleman vs Persipal Palu di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (4/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Hujan gol terjadi pada laga PSS Sleman vs Persipal Palu dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (4/4).

Bermain di hadapan ribuan pasang mata suporter sendiri, tuan rumah menang telak dengan skor 7-0.

Gustavo Tocantins menjadi bintang dengan empat golnya, satu gol dari Frederic Injai serta dua gol bunuh diri pemain lawan.

Baca Juga:

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis senang atas kemenangan penting yang diraih timnya.

"Kami hari ini apresiasi buat pemain, mereka bisa menjalankan taktik dengan bagus," katanya. 

Ansyari Lubis menyebut kemenangan ini menjadi modal berharga ketika melakoni pertandingan berikutnya. 

Baca Juga:

"Mudah-mudahan pada pertandingan selanjutnya bisa lebih bagus lagi karena ini menjadi momen buat kami ketika nanti lawan Barito Putera menjadi motivasi tersendiri," ujarnya. 

Pelatih kelahiran Tebing Tinggi itu ingin anak asuhnya tetap konsisten di sisa laga putaran ketiga.

PSS Sleman menang 7-0 atas tamunya Persipal Palu dalam lanjutan Liga 2. Modal berharga untuk laga berikutnya.
BERITA TERKAIT

