Kokoh di Puncak Klasemen, PSS Sleman Tak Ingin Lengah di 4 Laga Sisa

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Euforia kemenangan besar PSS Sleman atas Persipal FC di pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/2026 tidak membuat Laskar Sembada berpuas diri. Meski saat ini kokoh di puncak klasemen Grup Timur, tim besutan Ansyari Lubis itu memilih untuk fokus sepenuhnya pada empat laga sisa yang krusial.

Kemenangan telak 7-0 di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu (4/4) lalu memang menjadi modal berharga. Penampilan impresif Gustavo Tocantins yang memborong empat gol, ditambah kontribusi Frederic Injai, membuktikan ketajaman lini serang PSS saat ini.

Namun, tantangan sesungguhnya telah menanti di depan mata karena mereka masih menyisakan empat laga melawan Barito Putera, Persiku, Persiba Balikpapan dan PSIS Semarang.

Alih-alih menghitung poin akhir, pelatih Ansyari Lubis menegaskan bahwa skuadnya hanya akan fokus pada lawan terdekat. Baginya, menjaga mentalitas adalah kunci untuk tetap berada di jalur juara.

"Kami lebih fokus ke satu pertandingan saja. Jadi, kami tidak berpikir terlalu jauh. Bagi kami, setiap pertandingan adalah final," tutur Ansyari Lubis di mess pemain, Senin (6/4) pagi.

Pelatih kelahiran Tebing Tinggi itu mengapresiasi anak asuhnya yang mampu menjalankan taktik dengan sempurna saat melawan Persipal.

Ia berharap kemenangan besar tersebut menjadi suntikan motivasi tambahan, terutama saat bersiap menghadapi Barito Putera pada laga selanjutnya.

"Kami apresiasi buat pemain, mereka bisa menjalankan taktik dengan bagus. Mudah-mudahan pada pertandingan selanjutnya bisa lebih bagus lagi karena ini menjadi momen buat kami," tambahnya.