Kabar Terbaru Kondisi Pemain PSIM Yogyakarta yang Cedera

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pemain PSIM Yogyakarta masih berkutat dengan cedera. Anton Fase dan Rahmatsho belum bisa tampil pada laga terakhir melawan Dewa United.

Kabar terbaru dari tim medis, Rahmatsho sudah mulai berlatih dengan rekan-rekannya yang lain.

Dokter PSIM Yogyakarta Hansel mengatakan Rahmatsho mengalami memar otot di paha kirinya saat laga uji coba menghadapi PSBS Biak.

“Karena hingga menjelang laga melawan Dewa masih terasa tidak nyaman, tim medis memutuskan untuk mengistirahatkannya agar kondisi tidak memburuk,” kata Hansel.

Meski kondisinya sudah membaik, pelatih dan tim medis akan kembali memantau pemain asal Tajikistan saat berlatih.

"Untuk latihan besok, ia akan dicek terlebih dahulu oleh pelatih fisik sebelum bergabung latihan bersama tim," ucapnya.

Sedangkan waktu pemulihan cedera yang dialami Anton Fase meleset perkiraan awal.

"Proses penyembuhan memang memakan waktu agak lama dan tidak secepat ekspektasi awal kami,” katanya.