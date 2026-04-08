PSS Sleman Tatap Laga Kontra Barito Putera, Duel Mental di Banjarmasin

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman terus mematangkan persiapan menjelang laga krusial menghadapi PS Barito Putera dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026. Meski saat ini kokoh di puncak klasemen Grup Timur, Laskar Sembada enggan jemawa dan memilih fokus penuh demi mengamankan tiket promosi ke Liga 1.

Laga tandang yang akan digelar di 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu malam (11/4) mendatang ini dinilai sebagai salah satu ujian terberat bagi konsistensi performa PSS Sleman yang menyisakan empat pertandingan terakhir.

Manajer sekaligus gelandang PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan mengungkapkan bahwa seluruh skuad sedang dalam kondisi motivasi tinggi.

Menurutnya, hasil positif di laga sebelumnya menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain.

"Pertandingan kemarin menunjukkan betapa seriusnya kami memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan, meskipun menghadapi lawan yang secara posisi klasemen berada di bawah kami," ujar Kim seusai menjalani sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa sore (7/4).

Menghadapi Laskar Antasari di markas lawan, Kim menekankan bahwa aspek teknis dan mental menjadi kunci utama.

PSS telah menggenjot porsi latihan dalam beberapa hari terakhir untuk memastikan kesiapan fisik pemain terjaga di tengah intensitas kompetisi yang tinggi.

“Kami harus menyiapkan diri dengan baik, baik dari segi mental maupun teknis. Secara teknis, kami sudah menjalankan latihan dan masih ada sesi besok. Namun, kuncinya ada di kesiapan mental. Saya yakin setiap pemain secara individu sudah cukup kuat untuk menghadapi pertandingan besar,” imbuh Kim.