PSS Sleman Bidik 9 Poin di Empat Laga Sisa

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Memasuki fase akhir gelaran Pegadaian Championship 2025/2026, PSS Sleman fokus penuh mengamankan posisi puncak klasemen. Dengan empat pertandingan tersisa, manajemen Laskar Sembada telah menetapkan hitungan matematis untuk memastikan diri lolos dengan aman.

Manajer PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan mengungkapkan bahwa timnya memerlukan setidaknya tambahan sembilan poin untuk merasa tenang hingga akhir kompetisi.

Menurutnya, langkah awal untuk mencapai target tersebut harus dimulai pada pertandingan terdekat.

“Kalau dilihat secara matematis, misalnya target aman ada di angka sembilan poin, berarti kemenangan di laga besok akan sangat krusial untuk mengamankan tiga poin pertama. Jika tiga poin bisa didapatkan, tinggal membutuhkan enam poin lagi. Itu akan membuat posisi tim jauh lebih aman sebelum pertandingan terakhir,” ujar Kim seusai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (7/4) sore WIB.

Senada dengan Kim, Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis menyadari bahwa mengamankan poin di laga terdekat bukanlah perkara mudah.

PSS dijadwalkan akan menghadapi Barito Putera, tim yang dalam dua pertemuan sebelumnya selalu berhasil menahan imbang Laskar Sembada.

Ansyari menilai pertemuan ketiga ini akan menjadi partai hidup mati bagi kedua tim dalam menentukan nasib di akhir musim.

“Saya pikir pertandingan ini sangat krusial bagi kami, begitu juga bagi Barito karena mereka juga mengincar kemenangan. Artinya, pertandingan nanti akan sangat menarik,” kata Ansyari.