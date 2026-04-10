Pelatih Mendeteksi Titik Lemah PSIM pada 3 Laga Terakhir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat (10/4). Laskar Mataram bertekad mengemas poin penuh di hadapan suporter sendiri.
Beban berat berada di pundak tuan rumah yang belum menang di tiga pertandingan terakhir.
Ze Valente dan kawan-kawan imbang 0-0 melawan Semen Padang dan 2-2 melawan Persijap.
Pada laga terakhir PSIM Yogyakarta bahkan ditaklukkan Dewa United dengan skor 0-1.
"Sudah jelas bahwa kami mencoba memenangkan setiap pertandingan," kata pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel, Kamis (9/4).
Penyelesaian akhir menjadi sorotan tim pelatih PSIM di beberapa laga.
"Tampaknya kami memiliki kekurangan dalam kemampuan mencetak gol karena kami butuh banyak energi untuk menciptakan peluang dan butuh banyak peluang untuk mencetak gol,” ujarnya.
Pemain muda PSIM Yogyakarta Savio Sheva bertekad mengamankan tiga poin di hadapan pendukung Laskar Mataram.
PSIM Yogyakarta membutuhkan poin untuk menjaga posisi mereka di klasemen BRI Super League. Butuh lebih tajam di lini depan.
