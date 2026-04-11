4 Laga Tanpa Kemenangan, PSIM Lemah dalam Mengantisipasi Bola Mati
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali harus menelan pil pahit saat menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat (10/4). Laskar Mataram kalah dengan skor 1-2.
Bahkan, tuan rumah harus merasakan pahitnya gol penentu pada penghujung laga.
Saat laga sepertinya akan berakhir seri, Dusan Lagator memastikan PSM Makassar pulang dengan poin penuh.
Kekalahan ini menambah derita PSIM Yogyakarta yang belum mampu menang empat laga terakhir.
Pada empat pertandingan terakhir PSIM dua kali seri dan dua kali menelan kekalahan.
Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel terus menerus menekankan evaluasi terhadap skema bola mati yang menjadi permasalahan timnya.
Menurutnya, skuad PSIM sering kebobolan melalui skema bola mati.
“Kami kalah dua kali berturut-turut melalui bola mati. Saya pikir lebih dari 50 persen kebobolan kami berasal dari bola mati,” katanya.
