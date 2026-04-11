Misi Mengamankan Posisi Puncak, PSS Sleman Siap Tempur di Kandang Barito Putera

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman akan melakoni laga krusial dalam lanjutan Matchday Grup B Championship melawan Barito Putera pada Sabtu malam (11/4). Pertandingan yang digelar di Stadion 17 Mei ini diprediksi akan berlangsung panas, mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan tiket promosi ke kasta tertinggi.

Saat ini, PSS Sleman masih kokoh di puncak klasemen sementara Grup B dengan raihan 49 poin, hanya selisih tiga angka dari Persipura Jayapura di posisi kedua.

Namun, posisi ini belum sepenuhnya aman. Barito Putera yang membuntuti di peringkat ketiga dengan 45 poin dipastikan akan tampil habis-habisan di depan pendukung sendiri untuk memangkas jarak.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya datang dengan kesiapan penuh dan antusiasme tinggi. Meski tekanan di fase akhir musim sangat besar, ia optimistis anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik.

"Ini pertandingan yang sangat krusial bagi kedua tim. Persiapan kami tetap sama dengan pertandingan sebelumnya, penuh antusiasme dan semangat. Kami sudah siap memberikan penampilan terbaik besok malam," ujar Ansyari dalam sesi konferensi pers, Jumat (10/4).

Menanggapi tensi pertandingan yang diperkirakan akan sangat tinggi karena perebutan kans promosi, Ansyari Lubis berharap kedua tim tetap menjunjung profesionalisme.

Ia menginginkan laga ini menjadi tontonan menarik yang adu taktik, bukan sekadar adu emosi.

"Sleman dan Barito adalah klub profesional. Tensi tinggi dan emosi itu hal biasa, tetapi cukup 90 menit saja di lapangan. Selebihnya, sepak bola adalah tontonan. Saya berharap pemain bisa menerapkan taktik dengan baik sehingga pertandingan berjalan menarik tanpa kendala berarti," tambahnya.