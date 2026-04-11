Tugas Berat Lini Belakang PSS Sleman Meredam Serangan Barito Putera

Sabtu, 11 April 2026 – 12:45 WIB
Bek PSS Sleman Fachruddin Aryanto (kanan) saat konferensi pers menjelang laga melawan Barito Putera. Foto: MO PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Lini pertahanan PSS Sleman dipastikan bakal bekerja ekstra keras saat bertamu ke markas PS Barito Putera di Stadion 17 Mei, Sabtu malam (11/4). Bek senior Laskar Sembada Fachruddin Wahyudi Aryanto menegaskan kesiapannya untuk meredam agresivitas tim tuan rumah demi mengamankan posisi puncak klasemen Grup B Championship.

Memasuki pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/2026, duel ini menjadi sangat krusial. Margin poin yang tipis di papan atas membuat setiap jengkal pertahanan menjadi penentu nasib tiket promosi ke Liga 1.

Salah satu sorotan utama Fachruddin adalah sosok pemain kunci Barito Putera, Renan Silva. Bek berpengalaman itu menilai Renan memiliki kemampuan unik yang bisa mengancam dari berbagai posisi.

"Kami tahu bagaimana kualitas Renan Silva. Dia pemain dengan fleksibilitas tinggi. Bisa bermain sebagai striker, bisa juga di belakang. Namun, bukan dia saja, seluruh pemain Barito punya kualitas merata yang harus kami waspadai," ujar Fachruddin saat sesi jumpa pers, Jumat (10/4/2026).

Dalam 23 pertandingan musim ini, Barito Putera sudah mencetak 28 gol, tetapi mereka hanya kebobolan 11 gol sehingga menjadi tim yang paling sulit dibobol.

Sebagai pemain bertahan, Renan Silva memegang peran vital dalam menjaga timnya dari serangan lawan. Tidak hanya bertahan, bek asal Brasil itu bahkan sudah menyumbangkan enam gol untuk Laskar Antasari.

Meskipun menyadari ancaman individu lawan, Fachruddin menekankan bahwa disiplin organisasi adalah kunci utama. Ia memastikan tim pelatih sudah menyiapkan skema khusus untuk menetralisir pergerakan penyerang tim tuan rumah.

"Dari kami yang di lini belakang, fokus utamanya adalah tetap disiplin pada organisasi pertahanan. Kami akan bekerja keras untuk fokus sepanjang laga," tambahnya.

