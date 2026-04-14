Banyak Pemain PSIM Yogyakarta Absen Saat Melawan Bhayangkara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seusai dikalahkan PSM Makassar di kandang sendiri, PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi laga tandang ke Lampung pada Jumat (17/4).

Ze Valente dan kawan-kawan akan berjumpa Bhayangkara Presisi yang juga baru menelan kekalahan atas Persijap Jepara.

Pada laga krusial tersebut, PSIM Yogyakarta harus kehilangan beberapa pemain pilarnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan bahwa Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera akan absen karena akumulasi kartu kuning.

"Kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan mendapat sanksi larangan bermain. Jadi, persiapannya sedikit lebih rumit," katanya, Selasa (14/4).

Kendati demikian, pemain yang tersedia saat ini menunjukkan semangat yang tinggi.

Beberapa pemain PSIM juga diragukan tampil karena faktor cedera, seperti Anton Fase, Rahmatsho dan Riyanto Abiyoso.

"Rahmatsho tidak akan bermain, tetapi saya belum tahu untuk Abiyoso," kata Gastel.