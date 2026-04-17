Bhayangkara Vs PSIM Yogyakarta: Duel 2 Tim yang Sedang Terluka

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel dua tim yang sedang terluka akan mempertemukan Bhayangkara Lampung FC vs PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League pada Jumat (17/4).

Kedua tim itu sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Bhayangkara Lampung FC dikalahkan oleh Persijap Jepara, sementara PSIM dipermalukan PSM Makassar di kandang sendiri.

Baca Juga: Banyak Pemain PSIM Yogyakarta Absen Saat Melawan Bhayangkara

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan bahwa Bhayangkara akan tampil berbeda dibandingkan pertemuan kedua klub pada paruh pertama.

"Putaran pertama lalu, mereka catat 21 poin dan kemudian memasukkan enam pemain baru putaran kedua. Sekarang mereka sudah mengumpulkan 23 poin. Ini adalah tim yang berbeda dibanding laga pertama di Yogyakarta lalu,” kata Gastel, Kamis (16/4).

Pelatih asal Belanda itu menilai Bhayangkara memiliki lini depan yang berbahaya.

“Kami waspadai tiga pemain depan yang punya postur dan kecepatan yang berbahaya. Terutama saat kami melakukan penguasaan bola. Jangan sampai melakukan kesalahan dan jadi momen transisi terjadi pada Bhayangkara FC," ujarnya.

Pemain PSIM Reva Adi mengatakan timnya harus mampu melewati setiap pertandingan dengan baik.