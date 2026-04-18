JPNN.com

Pelatih Ungkap Penyebab Kekalahan PSIM Yogyakarta

Sabtu, 18 April 2026 – 14:45 WIB
Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (17/4). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan pada pekan ke-28 Super League. Laskar Mataram takluk 1-2 dari tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (17/4).

Reva Adi dkk sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Savio Sheva pada awal babak kedua.

Memasuki babak kedua tuan rumah menciptakan gol melalui Sadiki yang memaksa pertandingan sama kuat.

Klub milik Polri itu lalu menggandakan golnya lewat sang predator Moussa Sidibe.

PSIM Yogyakarta gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang ditiup wasit.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti performa timnya pada babak kedua.

Van Gastel menilai babak pertama timnya bermain dengan baik.

"Pada babak kedua kami kembali menghadapi masalah yang sama yaitu lemah dalam antisipasi set piece dan itu terjadi gol pertama lawan,” kata Gastel. 

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Bhayangkara FC Jean-Paul Van Gastel super league psim jogja psim hari ini

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU