Pelatih Ungkap Penyebab Kekalahan PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan pada pekan ke-28 Super League. Laskar Mataram takluk 1-2 dari tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (17/4).

Reva Adi dkk sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Savio Sheva pada awal babak kedua.

Memasuki babak kedua tuan rumah menciptakan gol melalui Sadiki yang memaksa pertandingan sama kuat.

Klub milik Polri itu lalu menggandakan golnya lewat sang predator Moussa Sidibe.

PSIM Yogyakarta gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang ditiup wasit.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti performa timnya pada babak kedua.

Van Gastel menilai babak pertama timnya bermain dengan baik.

"Pada babak kedua kami kembali menghadapi masalah yang sama yaitu lemah dalam antisipasi set piece dan itu terjadi gol pertama lawan,” kata Gastel.